Ilrestodelcarlino.it - Un’altra strage di finestrini. Vandalismi in via Cecati. Ko pure l’auto del disabile

raffica di spaccate aidelle auto si è abbattuta sul centro storico e sulle zone limitrofe nella notte fra sabato e domenica. E questa volta, a essere stata presa di mira nella centralissima via Tavolata, traversa di via Toschi, è addirittura un veicolo parcheggiato all’interno di strisce gialle riservate ai portatori di handicap. "Neanche l’invalido viene risparmiato nel pieno centro di Reggio. ", commenta sarcastica Annamaria Terenziani, presidente di Confedilizia. Poco più in là, nel parcheggio di via, altro amaro risveglio per i proprietari delle macchine lasciate regolarmente negli stalli. "Un nuovo, l’ennesimo, episodio di furti su auto nel parcheggio di via: la città è fuori controllo – dice amaro un cittadino –. Si vedono i vetri rotti nella Fiat a sinistra, nella Scenic a destra e nella Golf a sinistra, quindi almeno tre auto sono state colpite".