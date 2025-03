Anteprima24.it - “Una voce umana”: debutta al Serra una riflessione sull’umanità

Tempo di lettura: 2 minutiIspirato ad un esperimento di Jean Cocteau,al Teatrodi Napoli “Una” indagine sull’identità nell’era tecnologica che serializza la nostra più intima essenza: la. Di e con Francesca Fedeli, prima vincitrice del Premio “-Campi Flegrei”. Assistente alla drammaturgia Gian Marco Ferone. Dal 4 al 6 aprile (venerdì ore 21:00, sabato ore 19:00, domenica ore 18:00) a Fuorigrotta, in Via Diocleziano 316. Info: teatro@gmail.com, 347.8051793.Laè ciò che ci rende esseri umani. Punto di incontro con l’animalità, privata e condivisa insieme, simbolo della Creazione con cui abbiamo sviluppato un rapporto molto stretto. In pochi secondi possiamo registrarci e riascoltarci, ma come influenza la ‘percezione del sé’ questa riproducibilità? Negli anni ’30 del Novecento il poliedrico scrittore e drammaturgo francese Jean Cocteau, allestì uno spettacolo sperimentale dal titolo “La” in cui un’attrice sola in scena, utilizzava il nuovo e avanguardistico strumento del telefono per trasformare un monologo, in un dialogo.