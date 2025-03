Lanazione.it - Una frana al Piagnaro. Crolla un giardino privato

Quando l’altra notte gli abitanti delsul versante del Torrente Verde hanno sentito un tonfo sordo e pesante, hanno pensato al rotolamento di grosse pietre mosse dalla corrente nell’alveo fluviale sottostante. Ma ieri mattina dopo aver aperto le finestre si sono accorti che il maltempo aveva inghiottito ildel Villino del sole, un edificio abbandonato e disabitato da anni, abbarbicato alla collina del. Centinaia di metri cubi di terreno eranoti a valle portandosi via l’area verde accanto alla casa, la cui porta di ingresso si apre lungo la strada che sale dalle piazze storiche al castello. Sabato la pioggia caduta intensamente ha spinto il muro di contenimento deltravolgendolo. E’ scattato l’allarme alla Polizia urbana che ha fatto intervenire l’Ufficio tecnico comunale per un sopralluogo finalizzato a valutare gli eventuali rischi per le case vicine.