Un rituale per risvegliare Tutankhamon | la scoperta degli scienziati nella tomba del faraone che potrebbe cambiare la storia

Oggetti apparentemente insignificanti, trascurati per decenni dagli studiosi. Ma che, a un’analisi più attenta,ro rivelare dettagli inediti su un anticofunerario egizio, praticato addiritturadi. È ladel dottor Nicholas Brown, egittologo dell’Università di Yale, che in un recente studio pubblicato su The Journal of Egyptian Archaeology, rilegge il significato di alcuni reperti rinvenutidel celeberrimo.Ladelladi, avvenuta nel 1922 ad opera dell’archeologo Howard Carter, è considerata una delle più importanti della, per la ricchezza dei tesori e le preziose informazioni sulla vita e i rituali della famiglia reale egizia. Ma, secondo il professor Brown, alcuni oggetti, finora considerati secondari,ro essere la chiave per comprendere un particolare rito funerario, legato al dio dell’oltre, Osiride.