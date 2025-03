Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 25 marzo: Roberto e Marina devono prendere una decisione importante

Nel nuovo episodio,sono alle prese con unafondamentale per i Cantieri: cosa faranno? Lo scopriremo domani nel nuovo episodio di Unal, la soap opera in onda alle 20.50 su Rai Tre. I Cantieri versano in una situazione difficilissima, ma forse c'è una speranza per salvarli: e Gennaro Gagliotti potrebbe essere la soluzione. Ecco cosa vedremo domani in Unal, la soap opera di Rai Tre in onda alle 20.50. Nell'episodio precedente Nell'episodio di lunedì 24, nonostante il lutto per la recente morte del padre, Gennaro Gagliotti è tornato subito agli affari. Come già in passato, ha riconfermato la sua volontà di aiutareFerri eGiordano a salvare i Cantieri. Perciò ha fatto loro una proposta: diventare un loro socio. Non si tratta più solo di un .