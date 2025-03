Oasport.it - Un nuovo fenomeno in circolazione: capolavoro di Matthew Brennan ad aprire il Catalogna

Il Team Visma Lease a Bike si è assicurata untalento che farà parlare di sé e non poco nei prossimi anni. 20 anni ancora da compiere ed una classe strepitosa: a vincere la prima tappa del Giro diè il britannico.Pronti, via e quattro corridori hanno preso in mano l’iniziativa: Jan Castellon (Caja Rural – Seguros RGA), Danny van der Tuuk (Euskaltel – Euskadi), Nicolás Alustiza (Euskaltel – Euskadi) e José Luis Faura (Burgos Burpellet BH). Il gruppo, con le squadre dei velocisti, ha gestito però al meglio il margine.Fuggitivi ripresi a 50 chilometri dall’arrivo, da lì c’è stata lunga attesa per la volata, con diversi rischi da correre però a causa del maltempo. Alpecin-Deceuninck organizzata sul finale, Tibor del Grosso anticipa i tempi e Kaden Groves lo lascia andare a due chilometri dal termine.