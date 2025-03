Game-experience.it - Un modder ricrea la mappa di GTA 6 in GTA 5, ma Take-Two blocca il progetto

Undella community di Grand Theft Auto, noto con il nome di Dark Space, ha recentementeto ladi GTA 6 all’interno di GTA 5, basandosi sui leak e sulle immagini ufficiali del trailer. La modifica, disponibile come FiveM mod, permetteva ai giocatori di esplorare in anticipo la presunta ambientazione del prossimo titolo di Rockstar Games. Tuttavia, ilè stato rapidamenteto da-Two Interactive, che ha rimosso il video dimostrativo dalla piattaforma YouTube per violazione di copyright.Come leggiamo su Insider Gaming, Dark Space ha dichiarato di aspettarsi una reazione del genere, ma è rimasto sorpreso dal fatto che-Two non abbia nemmeno tentato di contattarlo prima di procedere con l’azione legale. In seguito alla rimozione del video, ha deciso dire preventivamente il download della, temendo ulteriori provvedimenti da parte dell’azienda.