Dayitalianews.com - Un malore improvviso ha portato via Ugo Sacchetti: ingegnere ambientale e protagonista nel mondo della scherma, viene ricordato con affetto anche dal rettore dell’Università di Cassino

Una tragedia improvvisa ha colpito la comunità die l’Università locale, lasciando un vuoto incolmabile tra amici, colleghi e familiari. Ugo, 37 anni,stimato e apprezzato, è deceduto sabato 22 marzo a causa di un. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte del personale dell’Ares 118.Il doloredi: “Uno dei nostri ragazzi”Formatosi all’Università di, Ugo rappresentava il prototipo del professionista appassionato e brillante. Aveva da poco intrapreso un nuovo percorso di aggiornamento iscrivendosi al Corso di Alta Formazione sull’Intelligenza Artificiale Generativa, per il quale aveva vinto una borsa di studio. Solo pochi giorni primatragedia, si trovava in aula magna per seguire la lezione inaugurale.