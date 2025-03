Iodonna.it - Un look pratico ma d'effetto con cardigan e jeasn tutt'altro che noiosi

Leggi su Iodonna.it

Un tocco di colore che cambia le regole del gioco. Ilriscrive la propria storia passando da capo di maglieria demodè rilegato a guardaroba di una certa età a must-have della Primavera 2025. Come? Grazie a una silhouette strutturata che lo avvicina ai soprabiti e ai top scultorei più amati di stagione. Complice anche, una vibrante tonalità di rosso che non passa inosservata. Eva Longoria compie 50 anni e seduce New York in rosso passione X Ilrosso unisce così l’utile al dilettevole: proteggere dalle temperature ballerine constratificati a cipolla, cavalcando le tendenze di stagione.