Bergamonews.it - ‘Un Gospel per Grazia’, una serata di musica e solidarietà

Leggi su Bergamonews.it

Sabato 29 marzo alle 19.30, nella Chiesa di San Francesco d’Assisi (Viale Venezia 29, Bergamo), si terrà il concerto ‘Unper Grazia‘, un evento speciale dedicato alla memoria di Maria Grazia Teli.L’iniziativa, organizzata dal TSM –CHOIR in collaborazione con la Casa di Cura San Francesco, vuole essere un momento die condivisione.Il ricavato dellasarà interamente devoluto a sostegno dei lavori di ampliamento del reparto oncologico della Casa di Cura San Francesco di Bergamo. Questo progetto prevede l’ampliamento del moderno open space, già operativo, che ha permesso di incrementare il numero di pazienti trattati ogni settimana di 20-25 unità. Questo significativo ampliamento della capacità operativa si traduce in una riduzione dei tempi di attesa, consentendo ai pazienti di avviare le terapie in modo più tempestivo e con risultati terapeutici migliori.