Un film sulle Langhe quando non erano ancora le Langhe | ecco cos’è Onde di terra

Poesia pura emerge dadi, visto in anteprima torinese al Museo del Cinema di Torino. Unben scritto, ben diretto, ben recitato, ben musicato e con una fotografia esaltante che trasporta direttamente negli anni 70,lenonle– come dice Carlin Petrini – in piena forma nel presentarlo: ai tempi la fatica era tanta e la miseria era nera.Carlin, da gran affabulatore, diverte, strappa applausi e sorrisi ma rimarca il fatto che i “fighetti” di oggi, nipoti di quei solidi, ruspanti contadini, non immaginano minimamente – intrappolati in auto ed abiti lussuosi – quella dura realtà. Oggi, dice Carlin, lesono diventate un luogo da ricchi villeggianti e turisti, un luogo sofisticato, glamour, non si trova piu un oste ed è tutto rarefatto. I paesaggi bellissimi, per fortuna sono rimasti, i prezzi dei terreni agricoli alle stelle, molto più delle abitazioni, tant’è che molti vignaioli, ed aggiungo io per fortuna, comprano, ad un terzo della, gli splendidi castelli nobiliari.