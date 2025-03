Liberoquotidiano.it - "Un de profundis". Elly Schlein attacca sull'Albania? Autogol, come la smentisce Piantedosi

Da hotspot a Cpr per il rimpatrio dei clandestini su cui pende un decreto di espulsione. È questo l'obiettivo del governo che sui centri albanesi di Shengjing e Gjader pensa a una svolta. Una decisione che non cambierà "l'originaria funzione", il cui "effetto deterrenza - ha spiegato Matteo- è comunque accresciuto. Insomma, il ministro dell'Interno è stato chiaro: i centri "potrebbero avere un ruolo per rafforzare il sistema per rimpatriare i migranti irregolari che non hanno diritto a rimanere in Italia, soggetti che altrimenti finiscono per rendere le nostre città meno sicure". Nonostante la chiarezza,usa la svolta inper fare della propaganda. "oggi recita il dedei due centri in, costati quasi un miliardo di euro agli italiani.