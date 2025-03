Ilfoglio.it - Un bizzarro fine settimana cinese per la Ferrari

Ilin Cina messo in scena dallaappartiene a uno di quei copioni che dalle parti di Modena sanno sadicamente mettere in scena per la disperazione di milioni di tifosi. Tra sabato e domenica la Scuderia è riuscita a produrre un condensato di situazioni che fotografa alla perfezione quel che da tempo immemore accade tutti i santi anni. Grande aspettativa, un risultato illuminante come l’accoppiata qualifica-gara sprint di Hamilton e poi, invariabilmente, appena la temperatura della spasmodica attesa del tanto auspicato rilancio sale ecco la classica, rovinosa caduta. Questa volta peggiorata da una doppia squalifica per motivi diversi che rappresenta un’onta inaccettabile per la storia cherappresenta e per l’azienda che è oggi. Non ci si sfugge, è una condanna alla quale ormai il popolo del Cavallino si è tristemente abituato al punto che ormai quasi nemmeno si arrabbia più.