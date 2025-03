Bergamonews.it - Un affascinante mix di stili, generi e artisti: su e già da Città Alta, il Bergamo Jazz 2025 chiude in bellezza

L’ultima giornata di questa edizione diè all’insegna della contaminazione.Si parte in, dove una tempesta di decibel travolge il Teatro Sociale, mentre i turisti in Corsarola camminano ignari sotto la pioggia.Sul palco, gli Stick Men di Tony Levin, Pat Mastellotto e Mark Reuter, un power-prog trio che raccoglie l’eredità dei King Crimson più radicali, creano una perfetta continuità tra il repertorio della “casa madre” e i brani di propria fattura.Distorsioni al limite, tiro massiccio, melodie oblique, ampio uso di elettronica, scarsa attitudine al compromesso.In occasione della tappa bergamasca, la band estende di proposito le parti improvvisate, in un continuo gioco al rimpiattino tra i due solisti e il rapido alternarsi delle ritmiche.Lo Stick di Levin è la traduzione in note del famoso adagio “Il mio mitra è un contrabbasso”.