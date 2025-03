Gamberorosso.it - Ultima generazione contro Carlo Cracco? Ecco perché è sbagliata la lotta di classe che usa il cibo

L’assalto dial ristorante diin Galleria Vittorio Emanuele a Milano è un atto populista oppure giusto a seconda del punto di vista dal quale lo si guarda (qui la nostra intervista agli attivisti). Ognuno ha la sua risposta. Di certo colpisce un simbolo del simbolo del simbolo.come simbolo del fine dining come simbolo del lusso come simbolo dell’inaccessibile. In questi giorni si è letto di tutto su questo “colpirne uno per alimentarne cento”. Ma pochi si sono soffermati sull’aspetto secondo probabilmente più significativo della faccenda: il modo differente e peculiare con il quale ilviene visto nel discorso collettivo, qualsiasi sia la materia del contendere. Ladiormai funziona solo con il tovagliolo al collo.Spieghiamoci: l’alta cucina, piaccia o non piaccia, sta alla cucina quotidiana come una Ferrari sta a una Punto, come un Rolex sta al mio Casio, come un paio di Manolo Blahnik sta alle Birkenstock, come Gucci sta a Primark, come una poltrona Frau sta a una Ektorp di Ikea.