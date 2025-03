Bergamonews.it - Ufficio passaporti: apertura straordinaria sabato 29 e domenica 30 marzo

Leggi su Bergamonews.it

L’della Questura di Bergamo ha programmato per2930due giornate di, dalle 8.30 alle 13.30, per coloro che hanno necessità di ottenere il passaporto entro il prossimo 31 agosto 2025, solo per viaggi per i quali è necessario il passaporto. Sono esclusi coloro che hanno la doppia cittadinanza di Paesi esenti dal visto d’ingresso in Italia, in possesso di passaporto straniero.La richiesta potrà essere presentata, nei limiti dei posti disponibili, esclusivamente prenotando appuntamento tramite Agendaon-line – sezione appuntamenti prioritari.All’atto di presentazione dell’istanza sarà necessario produrre copia cartacea della documentazione attestante l’urgenza; in caso contrario, la pratica non sarà accettata.