Tutto.tv - UeD spoiler settimana 23-27 marzo: torna Orlando, baci, liti e abbandoni

Le anticipazioni di Uomini e Donne relative alle puntate che andranno in onda da lunedì 23 a venerdì 27rivelano che ci saranno momenti molto concitati sia la Trono Classico, sia a quello Over. Tra gli episodi maggiormente degni di nota ci sarà il ritorno di, ex corteggiatore di Gemma Galgani, ma non solo. Il ritorno dia Uomini e Donne etra Alessio, Luana e ValentinaNelle prossime puntate di Uomini e Donne si tornerà a parlare di Gemma Galgani. Dopo quanto accaduto nelle scorse messe in onda,, il cavaliere che la stava corteggiando, è stato invitato ad andare via a seguito di una segnalazione. Nei prossimi giorni, però, ritornerà e dirà di volerci riprovare con Gemma. In studio scoppierà il caos, in quanto nessuno gli crederà e, alla fine, sarà mandato via nuovamente.