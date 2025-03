Ucraina Trump conferma | Accordo per le terre rare a un passo Raid russo su Sumy | decine di feriti

Leggi su Open.online

Dopo un tira e molla di settimane, con tanto di sfuriata in diretta televisiva nello Studio Ovale, siamo alle ore decisive: «L’sullecon l’sarà firmato a breve», hato il presidente americano Donald. Un risultato figlio dei due giorni di trattative a Riad, prima con la delegazionee poi con quella russa. Unche, come ha riferito il Wall Street Journal, potrebbe prevedere un aumento della fornitura di armi a Kiev, in controtendenza con l’intento dichiarato di lavoper la pace con entrambe le parti. Sarebbe infatti necessario riconquistare alcune zone dell’orientale ricche di minerali. «Stiamo parlando delle linee di demarcazione (territoriale), di chi avrà la proprietà della centrale nucleare di Zaporizhzhia», ha aggiunto il tycoon.