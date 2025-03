Thesocialpost.it - Ucraina, strada lunga per la pace: i bluff di Putin che continua a colpire

Si è concluso domenica in Arabia Saudita l’incontro tra le delegazioni die Stati Uniti su una possibile tregua parziale nella guerra con la Russia. Kiev ha definito il confronto “produttivo”, mentre da Mosca arriva un messaggio chiaro: i colloqui con Washington, previsti per oggi, saranno “difficili”.A riferire l’esito della riunione è stato il ministro della Difesa ucraino Rustem Umerov, che ha parlato di una discussione “mirata” e centrata su “punti chiave, in particolare l’energia”. L’chiede una sospensione degli attacchi russi alle infrastrutture critiche e insiste sull’obiettivo di una “giusta e duratura”. Il presidente Volodymyr Zelensky ha rivolto un appello ai partner occidentali: “Non importa cosa discutiamo, dobbiamo fare pressione su Vladimiraffinché dia un ordine reale per fermare gli attacchi.