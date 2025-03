Lapresse.it - Ucraina, Renzi: “Ue fuori da colloqui di pace. Se non sei al tavolo sei nel menù”

“Quando ero presidente del Consiglio, un vecchio diplomatico diceva che in politica estera se non sei alsei nel. Purtroppo l’Italia di Giorgia Meloni non conta niente ed è nel”. Lo dice il leader di Italia viva, Matteo, a Pompei per la presentazione del suo libro ‘L’influencer’. Ai cronisti che gli chiedono cosa si aspetti dai negoziati in corso a Riad, l’ex premier risponde “la, o quantomeno una tregua. Mi dispiace – aggiunge – che ci siano la Russia, l’America, l’e l’Arabia Saudita ale che non ci sia l’Europa. Intanto facciamo i complimenti ai sauditi, agli americani, ai russi e agli ucraini se riescono a trovare un punto diche e’ quanto mai necessario”.