Ucraina Renzi Ue assente e se non sei al tavolo sei nel menù

ROMA (ITALPRESS) – “I colloqui di pace si spostano da Gedda a Ryad, sempre in Arabia Saudita. Trump, Putin, Zelensky, Bin Salman si misurano su come riportare la pace trae Russia. Peccato l’assenza dell’Europa. Come dico nelle presentazioni: se non sei tal, sei nel. E questo è oggettivamente un problema”. Lo scrive il leader di Iv Matteonella sua enews.-foto IPA Agency-(ITALPRESS).Unlimited News - Notizie dal mondo