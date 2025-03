Ildifforme.it - Ucraina, Pechino smentisce invio truppe Cina in missione Onu: “Sono notizie false”

Leggi su Ildifforme.it

Quella dell'egida delle Nazioni Unite sembrerebbe l'unica possibilità di ottenere il via libera dalla Russia per l'dia Kiev. Mosca ha uno dei seggi permanenti nel Consiglio di sicurezza dell'Onu, per cui potrà votare a favore della possibilità, evitando di scatenare un nuovo conflitto contro i Paesi Ue. Lastarebbe ha smentito per ora la possibilità della sua partecipazioneL'articoloinOnu: “” proviene da Il Difforme.