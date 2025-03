Quotidiano.net - Ucraina, nuovi colloqui Usa-Russia per il cessate il fuoco. Ancora attacchi su Kiev

Roma, 24 marzo 2025 – Nuova ondata dirussi su, Kharkiv e Zaporizhia nella notte. I bombardamenti hanno provocato "diverso feriti", secondo le autorità locali. I raid arrivano a poche ore dall'avvio del secondo round ditra Washington e Mosca per un possibileil. A Riad, ieri, si sono infatti svolti incontri preliminari tra la delegazione statunitense e quella. Secondo il ministro della Difesa di, Rustem Umerov, il faccia a faccia tra i rappresentanti dei due paesi è da considerarsi "fruttuoso". "Abbiamo discusso di questioni chiave, tra cui l'energia", ha spiegato ai giornalisti dopo la fine dell'incontro, aggiungendo che l'sta lavorando per raggiungere il suo obiettivo di una "pace giusta e duratura". I tavoli restano separati e oggi la parola passa alla "sponda" russa, sebbene il Cremlino abbia già bollato le trattative come "difficili".