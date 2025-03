Lapresse.it - Ucraina: Cremlino, non prevista firma documenti dopo colloqui con Usa

Milano, 24 mar. (LaPresse) – Le delegazioni di Russia e Stati Uniti non prevedono dire alcun documentoin corso a Riad, in Arabia Saudita. “No, non è previsto alcun documento”, ha detto all’agenzia di stampa Tass il portavoce del, Dmitry Peskov.