Iltempo.it - Ucraina, a Riad Russia e Usa trattano sulla tregua. Raid sulla città di Sumy

"Non bisogna tanto aspettarsi una svolta, quanto capire che si lavora in varie direzioni". Con queste parole la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha messo le mani avanti sui colloqui atra la delegazione russa e quella statunitense. "Non è prevista la firma di alcun documento", gli ha fatto eco il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Mosca, per bocca di un membro della delegazione in Arabia, ha comunque sottolineato che i colloqui si sono svolti "in modo creativo" e attraverso "un interessante dibattito". Quello su cui Mosca vuole concentrare la discussione con Washington è la cosiddetta 'iniziativa del Mar Nero' che prevede unamarittima per permettere alle navi mercantili di navigare senza pericolo. "Nella sua versione precedente c'era una parte abbastanza consistente di impegni nei confronti del nostro Paese, che, per inciso, non sono stati rispettati l'ultima volta", ha però voluto far notare Peskov.