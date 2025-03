Ilgiorno.it - Uccise la cognata nel parcheggio. Caputo alla sbarra per l’assoluzione

davanti ai giudici della Corte di Assise di Monza, ma si annuncia un’assoluzione per infermità totale di mente. A questo esito pare destinata la vicenda giudiziaria che potrebbe avere il suo epilogo mercoledì nei confronti di Giuseppe, il 62enne di Nova Milanese che lo scorso ottobre ha prima aggredito la nipote che aveva parcheggiato l’auto sotto casa, brandendo un coltello a serramanico e ferendola lievemente, e poi ha infierito con i fendenti sulla, Giovanna Chinnici, 63 anni, intervenuta in difesa della figlia, uccidendola. La perizia psichiatrica a cui il 62enne è stato sottoposto ha concluso per la totale incapacità di intendere e di volere al momento dell’omicidio, commesso in una fase acuta della sua patologia: paranoia selettiva. Per gli esperti Giuseppeè un uomo lucido, con cui si può parlare di tutto, ma che inizia ad ingigantire racconti e circostanze se il discorso cade sui rapporti con i parenti che abitano nella stessa palazzina in via Magellano, le tre sorelle e la mamma quasi centenaria rimasta vedova.