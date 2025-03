Justcalcio.com - Tuttosport – cosa cambierà, tutte le decisioni

2025-03-24 13:51:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news di TS:Una novità che potrebbe segnare una svolta nel calcio moderno in Italia. La Lega Serie A, infatti, ha in mente di integrare il segnale del VARDict, quindi le grafiche televisive trasmesse durante i controlli Var, trasmettendole sui maxi schermi degli stadi. Un esperimento che avrà luogo già a partire dalla prossima giornata di campionato, la 30esimo. Ulteriore novità in semifinali e finali di Coppa Italia: in via sperimentale la trasmissione della spiegazione dell’arbitro negli stadi e in tv dopo la revisione a bordocampo.Var, immagini e spiegazione negli stadi: le novitàLa Lega Serie A ha comunicato che “a partire dalla 30/a Giornata di Campionato, procederà ad integrare il segnale del VARDict (ovvero le grafiche televisive trasmesse durante controllo Var) sui maxischermi degli stadi, informando così gli spettatori presenti di un’eventuale revisione del Var in corso o di un controllo Var di lunga durata.