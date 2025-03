Corrieretoscano.it - Tutto quello che c’è da sapere sull’ora legale 2025

Il 30 marzo, alle 2:00 del mattino, gli italiani saranno chiamati ad spostare le lancette dell’orologio di un’ora, portando il tempo dalle 2:00 alle 3:00. Questo è l’ormai tradizionale appuntamento con l’ora, che proseguirà fino alla fine di ottobre, quando si tornerà all’ora solare. Dietro questo semplice gesto c’è però un dibattito che coinvolge salute, economia e ambiente.L’adozione dell’orain Italia risale al 1966, sebbene il concetto di modifica stagionale dell’orario fosse già stato utilizzato in altre nazioni, come gli Stati Uniti, durante la Seconda Guerra Mondiale. L’intento principale del cambiamento eradi risparmiare energia, sfruttando le ore di luce naturale più a lungo durante la stagione estiva.Nel corso degli anni, l’oraha suscitato opinioni contrastanti, poiché considerato un evento ricco in egual modo di pro e contro, vediamone alcuni:I proRisparmio energetico: lo scopo principale dell’oraè proprio il risparmio energetico poiché favorisce un utilizzo più efficiente della luce solare, riducendo la necessità di illuminazione artificiale nelle ore serali.