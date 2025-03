Ilrestodelcarlino.it - Tutela dei ragazzi,. Cutrona e la sua: "Direzione felicità"

". Il magistrato Sergio, presidente del Tribunale per i Minorenni delle Marche, ha presentato ieri il suo libro al Salone Editoria Marche, alla Mole Vanvitelliana. Il salone è giunto alla seconda edizione ed è una importante vetrina dedicata all’editoria regionale. Incontri e ospiti di prestigio si sono alternati da sabato scorso per concludere l’evento oggi. Il libro diracchiude le esperienze professionali del magistrato nel campo delladelle persone e in particolare dei minorenni, nelle loro relazioni e disagi familiari, nonché degli studi nel campo delle discipline olistiche, dell’inconscio e dell’ipnosi. Lo scritto si propone l’obiettivo di favorire la crescita spirituale del lettore, attraverso un percorso di consapevolezza, che ripercorre in buona sostanza quello dell’autore, nella conoscenza più profonda degli esseri umani.