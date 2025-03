TurchiaImamoglu candidato a presidente

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

10.06 Il sindaco di Istanbul Imamoglu, sospeso dalle funzioni e con un arresto formalmente confermato ieri, è ilufficiale del suo partito, il Chp, per le presidenziali previste in Turchia nel 2028. Affluenza record alle primarie del Chp, dove Imamoglu correva da solo dopo il ritiro in segno di solidarietà dell'altroforte,il sindaco di Ankara Yavas. Hanno votato 15mln di persone, quasi 10 volte più del numero dei tesserati. Imamoglu ha avuto 13 milioni di voti.