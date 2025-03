Quotidiano.net - Turchia: Imamoglu dal carcere vince le primarie, plebiscito per l’oppositore di Erdogan

Roma, 24 marzo 2025 – Nemmeno la prigione è riuscito a fermarlo. Ekrem, l’ex sindaco di Istanbul, continua a essere l’avversario più temibile per Recep Tayyip Erdo?an. Alledel Chp (Partito Popolare Repubblicano), ha raccolto ben 15 milioni di voti, un consenso inaudito che ora lo proietta verso la candidatura per le prossime presidenziali, in programma nel 2028. Turkish anti-riot police officers use pepper spray to disperse protesters gathering during a rally in support of arrested Istanbul’s mayor Ekrem, in Istanbul on March 23, 2025. Istanbul's newly-deposed mayor Ekremwas taken to a jail on the western outskirts of the megacity city on March 23, 2025 afternoon, the main CHP opposition party said. (Photo by KEMAL ASLAN / AFP) Ledel Chp Più che una sfida elettorale, ledel suo partito sono state una manifestazione in sostegno a, arrestato con l’accusa di corruzione, ma la cui colpa principale è di essere il principale oppositore dell’attuale presidente turco.