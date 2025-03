Tpi.it - Turchia: il principale movimento di opposizione Chp nomina il sindaco arrestato di Istanbul Imamoglu candidato alle presidenziali 2028

Ekremdioppositore del presidente Recep Tayyip Erdogan,il 19 marzo scorso incon l’accusa di corruzione e da ieri in custodia cautelare nel carcere di Silivri in attesa del processo, è statoto oggi ufficialmentedel Partito Popolare Repubblicano (Chp)elezionidel.Laè puramente simbolica visto lo stato detentivo dele l’annullamento, senza giustificazione, del suo titolo di laurea da parte dell’Università di, prerequisito fondamentale secondo la Costituzione turca per candidarsi alla massima carica dello Stato. Laforza diha comunque tenuto ieri le primarie per le, indicandocome unico. “Il numero di voti per Ekrem ?mamoglu da parte dei nostri militanti e delle urne di solidarietà (riservate agli elettori non iscritti al partito, ndr) è di oltre 14 milioni 850 mila”, aveva annunciato ieri sera il leader del Chp, Ozgur Ozel, alla folla riunita nella zona di Sarachane, davanti al municipio di, diventato ormai da una settimana l’epicentro della protesta dopo l’arresto del