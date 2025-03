Panorama.it - Turchia, dopo l'arresto dell'oppositore di Erdogan 15 milioni di turchi lo votano alle primarie

La situazione politica si fa sempre più tesa in. Domenica si è conclusa la quinta giornata di protestel’del sindaco di Istanbul, Ekrem Imamo?lu, il principale rivale politico’attuale Presidente Racep Tayyip Erdo?an.È di ieri la notizia che il tribunale di Istanbul ha stabilito l’incarcerazione di Imamo?lu, ritenendo fondate le accuse di «gestire un’organizzazione criminale», oltre che di estorsione, registrazione illegale di dati personali, manipolazione di gare d’appalto e accettazione di tangenti.Respinta, per il momento, l’accusa più grave legata al presunto supporto che il sindaco avrebbe fornito al Partito dei Lavoratori curdi (Pkk), fazione estremista curda che inè considerata un’organizzazione terroristica. Le dichiarazioni del tribunale, tuttavia, non lasciano ben sperare l’ormai ex sindaco di Istanbul: «Sebbene vi sia un forte sospetto che Imamo?lu aiuti un'organizzazione terroristica armata, poiché è già stato deciso che sarà arrestato per reati finanziari, il suoper terrorismo non è ritenuto necessario in questa fase».