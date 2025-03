Tumori, girovita indicatore di rischio più forte del Bmi negli uomini

Leggi su .com

(Adnkronos) – Le dimensioni corporee e il peso in eccesso, convenzionalmente valutati utilizzando l'indice di massa corporea (Bmi), sono fattori diconsolidati per molti tipi di cancro. Ma anche su questo fronte viene ancora una volta rimesso in discussione il ruolo di primo piano del Bmi come. Secondo una nuova ricerca che verrà .L'articolodipiùdel Bmiproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’, una proteina alterata li fa crescere, bersaglio per nuove cureObesità, cibi processati collegati a 32 effetti dannosi per salute8 marzo: torna il check up della fertilità, sabato visite gratuiteObesità, gli effetti dei cibi processati sulla salute: lo studioSalute, Conni (Med-El): “‘Sound of Sensation’ fa conoscere importanza impianto cocleare”