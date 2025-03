Ilgiornaleditalia.it - Tumori, donne operate al seno, 'basta disparità territoriali nella prevenzione'

Flori Degrassi (Andos), 'i programmi di screening devono essere estesi in tutte le Regioni' Roma, 24 mar. (Adnkronos Salute) - "Laoncologica salva vite e riduce i costi per il sistema sanitario nazionale. Per questo riteniamo che l'emendamento che avrebbe esteso la fascia d'età p