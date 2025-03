Ilrestodelcarlino.it - Tumore collo dell’utero, screening in Emilia-Romagna: dove poter fare il test Hpv anche a casa

Ferrara, 24 marzo 2025 – Prende il via da oggi a Ferrara la possibilità per le donne di effettuarepropria ilHpv tramite autoprelievo. È un servizio attivo in due province dell’: si tratta di un’implementazione del programma diper la prevenzione delal, con lo scopo di ampliare l’offerta sul territorio oltre alla tradizionale possibilità di recarsi al consultorio. AutoprelievoHpv: come funziona IlHpv serve per rilevare la presenza di virus Hpv ad alto rischio oncogeno, cioè i virus che possono causare ildel. Le donne dai 30 ai 64 anni sono invitate a eseguirlo ogni 5 anni. L’utente riceve la lettera di invito, sia spedita al domicilio sia pubblicata sul Fascicolo Sanitario Elettronico, che continua ad offrire la possibilità di eseguire ildipresso i consultori, alla quale però si aggiungel’opportunità dipartecipare al programma di prevenzione utilizzando ilHPV mediante autoprelievo, con un kit da ritirare e poi consegnare presso le farmacie aderenti al progetto.