Ilrestodelcarlino.it - Tulipani per i nuovi nati a Pesaro: ecco dove vederli

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 24 marzo 2025 – Sono 434, uno per ogni bambina e bambino nato nel 2024 nel comune di, i coloratissimiche abbelliscono il Giardino della vita di viale Zara immortalati stamattina dall’assessora alle Politiche educative Camilla Murgia e dal presidente di Aspes, Luca Pieri, in occasione della Giornata nazionale della gentilezza ai. "Questo spazio ci aiuta a dare un’accoglienza istituzionale ainella nostra comunità con un gesto simbolico che è visibile a tutti coloro che percorrono una delle vie più belle della città. Un luogo di passaggio ma anche molto frequentato da ragazze e ragazzi che ci auguriamo possano essere i cittadini di riferimento a cui potranno guardare con fiducia e speranza i. È anche un augurio per una vita colorata, allegra, solare e, soprattutto segnato da una crescita sana e un nutrimento di valore”, ha commentato l’assessora Murgia.