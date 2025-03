Tvplay.it - Tudor ribalta la Juve: cambiano quattro titolari

allae addio lampo a Thiago Motta, svolta in casa bianconera e attenzione alle prossime novità partendo dal nuovo modulo del tecnico croatoCome cambierà ladiin vista delle prossime gare di campionato? Il neo tecnico dellantus, infatti, potrebbe optare immediatamente per il passaggio al 3-4-2-1 con difesa a tre e nuovi interpreti. Gatti potrebbe agire da difensore centrale, mentre Kalulu e Veiga agiranno da braccetti difensivi. Solo panchina per Kelly, primo potenziale escluso nel nuovo assetto difensivo dei bianconeri.alla, nuovo modulo e occhio sul futuro (LaPresse) TvPlay.itSugli esterni confermati Weah e Cambiaso, anche se non è escluso un testa a testa tra l’esterno americano e Alberto Costa, con quest’ultimo pronto a giocarsi le sue chance dal primo minuto.