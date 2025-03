Juventusnews24.com - Tudor Juventus: stipendio, futuro e clausola per il rinnovo automatico. Tutti i dettagli del contratto del tecnico

di RedazioneNews24per il. Ideldelche guiderà i bianconeri fino a fine stagioneL’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla, che nella giornata di ieri ha deciso di operare il tanto chiacchierato cambio in panchina: esonerato Thiago Motta, al suo posto.Ilha firmato unfino al 30 giugno: guadagnerà 500mila euro netti e sarà l’allenatore anche per il Mondiale per Club. Se i bianconeri non andranno in Champions il club potrà decidere se tenerlo o meno, in caso di qualificazione scatterà l’obbligo difino al 2026 ma la Signora potrà comunque liberarsene entro il 30 luglio.Leggi sunews24.com