Tvplay.it - Tudor Juve, spunta la clausola: tre nomi per la panchina bianconera

Lantus, dopo aver esonerato Motta, si affida ail cui futuro è tutto da scrivere.unanel contratto: i dettagli. Dalla delusione alla consapevolezza di dover cambiare, per evitare di restare fuori dalla corsa Champions. Lantus, nella giornata di ieri, ha deciso di rompere gli indugi e sollevare dall’incarico Thiago Motta, alla luce dei numerosi risultati negativi accumulati in questi mesi e del complicato rapporto con buona parte dello spogliatoio. Al suo posto, almeno fino al termine della stagione, ecco Igorche, per la prima volta in carriera, avrà la possibilità di guidare la squadra. Per il croato si tratta della seconda esperienza sulladella Vecchia Signora, dopo quella vissuta nella stagione 2020-21 in qualità di vice di Andrea Pirlo.