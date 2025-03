Juventusnews24.com - Tudor Juve, il croato ha terminato le visite mediche. Ora direzione Continassa: tutte le novità – VIDEO

di RedazionentusNews24, ilhale. Ora, dove dirigerà in giornata il primo allenamento:le(Mauro Munno inviato al J Medical) – È una giornata molto importante in casantus. Il club bianconero ha accolto ufficialmente Igorcome nuovo allenatore al posto dell’esonerato Thiago Motta.Igor #lascia il J Medical e si dirige alladove dirigerà il suo primo allenamento con la #ntus pic.twitter.com/PUuesBLACg—ntusNews24.com (@junews24com) March 24, 2025Come appreso dantusnews24 poco prima delle ore 11 il tecnicoha lasciato il J Medical dopo aver sostenuto le. Ora si dirigerà verso la, lì dove in giornata dirigerà il primo allenamento.