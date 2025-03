Ilnapolista.it - Tudor è un duro degli spogliatoi, Payet ne sa qualcosa

La Juventus esonera Thiago Motta, fra le tante ragioni, anche per lo scarso rapporto con parte delloo. La Juventus assume per sette mesi Igor, acclamato come salvatore della patria ma descritto dai suoi ex giocatori come un “sergente di ferro”, un hombre vertical che non sente regioni. Si fa come dice lui e basta.Se Thiago Motta è un integralista,cos’è?Thiago Motta non ha trovato il “link” (così dicono quelli bravi) con loo. A lui si contesta di non essere stato flessibile, di non aver capito le esigenze dei giocatori. Non ha mai fatto un passo indietro rispetto ai suoi principi, troppo più importanti dei giocatori.E per risolvere la situazione, tornare a far risultato e centrare la qualificazione in Champions, la Juve ha preso un allenatore uguale, almeno su questo aspetto.