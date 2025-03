Calciomercato.it - Tudor cambia: bocciato Vlahovic, la scelta sorprende tutti

Novità in vista in casa Juventus, con il tecnico croato alla guida. Ecco adesso cosa può succedere: lente di ingrandimento puntata sull’attaccante serbo, ma non soloNelle scorse ore è iniziata ufficialmente l’avventura di Igorsulla panchina della Juventus. Per il tecnico, che lo scorso anno ha allenato la Lazio, si tratta di un ritorno a Torino., la(LaPresse) – Calciomercato.itL’obiettivo dell’ex biancoceleste sarà, chiaramente, quello di raggiungere il quarto posto, per accedere alla prossima Champions League. L’avventura di Thiago Motta alla Juventus era ormai giunta al capolinea da diverse settimane, ma nel club si sperava di poter chiudere la stagione, prima dire guida.Dopo le eliminazioni dalla Coppa Italia e dalla Champions League, per mano di Empoli e Psv Eindhoven, due squadra certamente alla portata dei bianconeri, sono arrivate, però, le pesantissime sconfitte contro l’Atalanta e la Fiorentina.