Serieanews.com - Tudor alla Juve, c’è un grande sconfitto. E ora rischia anche lui

Leggi su Serieanews.com

Lacambia guida e si affida a, ma c’è chigrosso dietro le quinte. La rivoluzione potrebbe essere appena iniziata, c’è un. E oralui (Foto: LaPresse) – serieanews.comChi si aspettava unantus fedelelinea ha sbagliato pronostico. O forse si è fidato troppo delle parole di chi fino all’ultimo ha assicurato compattezza e fiducia.Il 16 marzo, dopo l’ennesima sconfitta con la Fiorentina, sembrava che la tempesta fosse passata. Ai microfoni di DAZN, il dirigente bianconero metteva la faccia: “Ripartiamo insieme, con Thiago Motta”. Un endorsement che pareva scolpito nella roccia.E invece no. Finora solo in 9 occasioni l’allenatore bianconero era stato esonerato prima della fine della stagione, ma erano altri tempi. Nellantus attuale le cose cambiano in fretta.