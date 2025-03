Lettera43.it - Tubercolosi, casi in aumento in Europa: «Necessarie misure immediate»

Il report annuale diffuso dall’European Centre for Disease Prevention and Control (Ecdc) e dall’Oms in ocone del World TB Day indica un incremento preoccupante della trasmissione dellanel Vecchio Continente e in particolare tra i più giovani. Nella regione europea dell’Oms, che comprende 53 Paesi ine Asia centrale, nel 2023 sono state segnalate oltre 172mila persone connuova e recidivante, in linea con il 2022. Ma «nell’Ue/See sono state segnalate 37 mila persone» con: si tratta di unrispetto alle 35 mila dell’anno precedente. Nel 2023, i bambini sotto i 15 anni hanno rappresentato il 4,3 per cento deidinuova e recidivante nella Regione Europea dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, con undel 10 per cento rispetto all’anno precedente.