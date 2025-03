Justcalcio.com - TS – post social dopo la decisione Juve

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-23 19:14:00 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di TS:TORINO – Thiago Motta non è più l’allenatore dellantus. Il club bianconero ha comunicato nel pomeriggio l’esonero dell’ex Bologna annunciando Igor Tudor come suo successore. Oltre alla reazioni dei tifosi c’è stata anche quella della moglie di Thiago, Angela Lee, che su Instagram ha condiviso uno di queimotivazionali giornalieri e quello di oggi, 23 marzo, recita: “Bambino, la delusione di oggi può essere la benedizione di domani. La vita lavora sempre reindirizzandoti. Ciò che non si realizza oggi ti sta insegnando, ti rende più forte e ti prepara a ciò che sarà tuo. Permettiti di sentirti triste, ma non perdere la fiducia nella vita e nella certezza di giorni migliori, perché sono quelli che ti permetteranno di andare avanti e di non arrenderti.