Quotidiano.net - Trump posticipa i dazi su auto, alluminio e medicinali. Ora c’è il Venezuela nel mirino

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 24 marzo 2025 – Il presidente americano Donaldnon ha intenzione di dare un freno alle sue aggressive politiche tariffarie, ma alcune sono più prioritarie di altre. Se è stata annunciata una battuta d’arresto per isumobili,e prodotti farmaceutici, ora neldel presidente ci sono il petrolio e il gas del, sui quali verranno applicati “secondari”. US President Donaldwaves to press as he arrives at the White House on the South Lawn in Washington, DC, March 23, 2025. (Photo by Annabelle GORDON / AFP) Le tariffe sumobili,e prodotti farmaceutici Donaldha detto ai giornalisti alla Casa Bianca che ha intenzione dire l’entrata in vigore deial 25% sumobili, prodotti farmaceutici e, che era prevista per il 2 aprile.