Secoloditalia.it - Trump fa rimuovere da un ufficio un suo ritratto “distorto”. E ironizza: “Che caso, quello di Obama è bellissimo…”

Leggi su Secoloditalia.it

La bellezza, si sa, non è quasi mai oggettiva, così come la percezione dell’arte. Ma Donald, in quelaffisso negli uffici del Colorado, ha visto un attacco politico personale e ha chiesto di farlo. “Quando inizio a dipingere un, è il, la somiglianza e l’essenza del soggetto che cerco di ritrarre. Qualsiasi sentimento personale su un soggetto non è rilevante e viene lasciato fuori dallo studio”, si è difeso il pittore, ma il presidente Usa non ne ha voluto sapere e ha chiesto che il Colorado rimuova il suo“deliberatamente” esposto nel Campidoglio statale.e ilsgradito: “Madiè stato fatto bello.”“Nessuno ama una brutta foto o un bruttodi sé, main Colorado, nel Campidoglio dello Stato, affisso dal governatore insieme a quelli di tutti gli altri presidenti, è stato deliberatamentea un livello che persino io, forse, non avevo mai visto prima,” ha scrittoieri su Truth Social.