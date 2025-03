Panorama.it - Trump blinda il Pacifico

Il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth ha annunciato che la prossima settimana visiterà le Filippine come prima tappa del suo viaggio nell'Indo-. La visita è stata motivata da colloqui che riguarderanno lo sviluppo di una maggiore deterrenza militare contro l'atteggiamento ritenuto aggressivo di Pechino nel conteso del Mar Cinese Meridionale. Hegseth sarà quindi a Manila il 28 e 29 marzo per incontrare il suo omologo filippino Gilberto Teodoro e il Presidente Ferdinand Marcos Junior, con i quali il Segretario statunitense deciderà come arginare azioni sempre più assertive da parte di Pechino nel Mar Cinese Meridionale e fornire un supporto più importante alle forze di sicurezza filippine, come da intenzione dell'amministrazione guidata da Donald. Azione, questa, che rientra nel programma di politica estera "America First" die che ha scatenato preoccupazioni sulla portata dell'impegno degli Stati Uniti nella regione durante il suo nuovo mandato.