Thesocialpost.it - Trump attacca George Clooney: “Politologo e fallito”

Leggi su Thesocialpost.it

Le elezioni negli Stati Uniti si confermano un palcoscenico dove anche le celebrità possono giocare un ruolo cruciale. Stavolta a riaccendere il dibattito è, attore, regista e storico sostenitore del Partito Democratico, il cui nome è tornato al centro dell’attenzione non solo per le sue posizioni politiche, ma anche per l’ipotesi – seppur remota – di una sua discesa in campo.Le critiche a Joe Bidenha recentemente firmato un editoriale per il New York Times, in cui ha espresso tutta la sua ammirazione personale per Joe Biden, ma al tempo stesso ha invitato il presidente uscente a fare un passo indietro in vista delle elezioni presidenziali. Dopo la deludente performance nel dibattito con Donald, l’attore ha scritto: “Amo Joe Biden. Lo considero un amico e credo in lui.